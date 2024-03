Erfreuliche Nachrichten für Herxheim: Das Großdorf wurde im Zuge des Landesprojekts „KuLaDig RLP: Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz“ als eine von neun Modellkommunen ausgewählt. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim mit. Konkret geht es dabei um das Projektteam, das sich den Arbeitstitel „Gräber erzählen Geschichte(n)“ gegeben hat und sich darauf konzentriert, historische Gräber und Ehrengräber als bedeutende Zeugen der Ortsgeschichte digital zu erfassen. „Mit der Aufnahme in das Landesprojekt KuLaDig RLP können wir mit wissenschaftlicher Unterstützung die Geschichte von historischen Gräbern und Ehrengräbern erlebbar machen. Deshalb freue ich mich sehr über die Aufnahme ins Landesprogramm und die Beteiligung des Heimatvereins Herxheim als wichtige Unterstützung bei diesem Projekt“, sagt Ortsbürgermeister Sven Koch. Das Team, bestehend aus Wolfgang Adam und Klaus Eichenlaub vom Herxheimer Heimatverein, Lhilydd Frank, Leiterin des Museums Herxheim, sowie Hannah Klima, Kulturbeauftragte der Verbandsgemeinde Herxheim, hat das Ziel, Informationen über historische Gräber und Ehrengräber auf dem Herxheimer Friedhof und möglicherweise an anderen Orten zu digitalisieren.