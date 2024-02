Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Orgel in der Stadtkirche von Annweiler kann zurzeit nicht erklingen. Regenwasser hat massive Schäden verursacht, die repariert werden müssen. Aber auch eine umfassende Grundüberholung drängt sich auf. Doch alleine kann die Kirchengemeinde die Großinvestition nicht stemmen.

Orgelbauer Ulrich Matzenbacher ist am Pedalwerk des malträtierten Instruments zugange. Eingedrungenes Wasser hat Spuren an der Oberlinger-Orgel in der Annweilerer Stadtkirche hinterlassen.