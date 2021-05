Laut Ortschef Thomas Stübinger steht sich Leinsweiler auf gesunden Füßen. Die Gemeinde habe frei verfügbare Mittel von rund 300.000 Euro.

Investiert werden soll in die Sonnenberghalle, unter anderem in eine wirtschaftlichere Heizungsanlage. Eine energetische Sanierung des Gebäudes steht aber ohnehin an. Der Ortschef hatte vorab schon 50.000 Euro in den Haushalt einstellen lassen. Um konkret festzustellen, welche Sanierungsschritte nötig sind, wird nun ein Fachbüro oder ein Architekt beauftragt.

Die Erstellung einer Sanierungssatzung soll voraussichtlich 15.000 Euro kosten, die Dorfmoderation wird ebenfalls mit 15.000 Euro veranschlagt, wobei hierfür bis zu 80 Prozent an Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes erwartet werden.

Internetseite wird neu gestaltet

Für die Unterhaltung des Friedhofes werden 27.500 Euro aufgewendet. Hier wurden 15.000 Euro an Fördermitteln zugesagt. Mit 7500 Euro wird die rund 10.000 Euro teure Neugestaltung der Internetseite unterstützt.

Wenn der Ergebnishaushalt Fehlbeträge von knapp 84.000 Euro für 2021 und knapp 53.000 Euro für 2002 aufweise, seien diese Zahlen in Augen des Ortschefs nur „buchhalterische Faktoren“, welche die positive Haushaltslage der Gemeinde nicht widerspiegeln würden. Das werde alleine schon am Eigenkapital des Dorfes deutlich, dass sich zum 31. Dezember 2020 auf gut 2,24 Millionen Euro belief, wie Stübinger in der jüngsten Ratssitzung berichtete. Der Haushalt wurde nach der Debatte einstimmig verabschiedet.

Unverändert bleiben die Hebesätze von 300 Prozent für die Grundsteuer A, 365 Prozent für die Grundsteuer B und 385 Prozent für die Gewerbesteuer.