Das Museum unterm Trifels in Annweiler startet eine neue Vortragsreihe „Junge Mittelalterforschung“. Die im Verbund mit dem Institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde der Uni Heidelberg, dem Institut für Personengeschichte in Bensheim, der Bezirksgruppe Landau des Historischen Vereins der Pfalz, der VHS Annweiler und dem Verein Trifelsfreunde veranstaltete Reihe soll als Forum zur Präsentation aktueller archäologischer, historischer und restauratorisch-konservatorischer Forschungen dienen. Die Vorträge finden im Zeitraum vom 21. Juni 2023 bis 15. Mai 2024 jeweils am dritten Mittwoch eines Monats um 18.30 Uhr im Ratssaal der Verbandsgemeinde Annweiler, Maßplatz 1, statt. Der Eintritt ist frei.

Das Programm

21. Juni: Tobias Schneider, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Bamberg), „Ein treuer Begleiter: Die Tasche im frühen Mittelalter“

19. Juli: Matthias Heinzel, LEIZA Mainz, „Verflixt und zugenietet – Das Geheimnis eines hochmittelalterlichen Anhängers mit Neutronentomografie gelüftet“

16. August: Maximilian Krüger, Uni Innsbruck, „Wenn die Falken fliegen und die Hunde jagen – Die Tierwelt Kaiser Maximilians I.“

20. September: Hanna Hirt, Uni Heidelberg, „Mit tiefer Demut in den Tod. Das inszenierte Ende Kaiser Maximilians I.“

18. Oktober: Felix Schulz, Uni Innsbruck, „Fürstinnenbriefe in Frankreich. Politische Kommunikation am Beispiel der Wittelsbacherinnen Isabelle, Margarete und Jakobäa von Bayern“

15. November: Ludger Körntgen, Uni Mainz, „Der Cappenberger Barbarossakopf und die Reichskrone“

6. Dezember: Rolf Übel, Annweiler, „Burg Neuscharfeneck – Geschichte, Gegenwart und Zukunft“

21. Februar 2024: Niko Leiss, Tholey, „Aus dem Trichter gekommen – Spannende Funde und Befunde über dem Gewölbe der Martinskirche in Köllerbach-Kölln“

20. März: Alicia Wolff, Uni Heidelberg, „Sammelwut und Ordnungsdrang: Listen in spätmittelalterlichen Pilgerberichten und methodische Überlegungen der Listenwissenschaft“

17. April: Felix Dussing, Uni Freiburg, „Propriam facere monetam et habere: Die Stadt Annweiler – eine königliche Münzstätte?“