Am Freitag startet das Museum für Weinbau und Stadtgeschichte in Edenkoben in die Saison 2024. Auftakt ist die Vernissage zur Ausstellung „Eugen Kocher – Querschnitt eines Künstlerlebens“, wie es in einer Mitteilung des Museums heißt. Eugen Kocher, 1939 in Kleinliebenthal/Odessa geboren, heute wohnhaft in Edesheim, befasst sich seit 1988 mit bildender Kunst. Seine Motive sind Stillleben, Blumen und Landschaften; sein Stil ist sowohl gegenständlich als auch abstrakt. Ab 2009 leitete er viele Jahre Acryl-Malkurse bei der VHS Edenkoben. Nun zeigt er im Speicher des Museums einen Querschnitt seines Lebenswerkes. Die Ausstellung ist von 6. bis 28. April während der Öffnungszeiten des Museums zu sehen, für Gruppen sind auch außerhalb dieser Zeiten Termine nach Absprache möglich. Der Besuch der Ausstellung ist im regulären Eintrittspreis enthalten.

Info

Die Vernissage findet am Freitag, 5. April, 18 Uhr, im Speicher des Museums statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.museum-edenkoben.de.