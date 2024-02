Mehr als 80 Menschen haben die beiden Infoabende in Freimersheim und Burrweiler besucht, welche die Verbandsgemeinde Edenkoben erstmals anlässlich der Kommunalwahl im Juni veranstaltete. Dadurch wollte die Verwaltung Interessierte über kommunalpolitische Themen informieren, Wissenswertes zur Wahl vermitteln und Besucher dafür begeistern, sich in ihren Orten in der Lokalpolitik zu engagieren. Bürgermeister Daniel Salm sagt: „Wir sind nach wie vor überwältigt von dem tollen Zuspruch.“ Noch schöner und insbesondere ermutigender wertete er die Tatsache, dass sich 53 Prozent der Teilnehmer, die anschließend ein Feedback abgaben, ein Engagement in der Kommunalpolitik vorstellen könnten, 42 Prozent von ihnen spielen mit dem Gedanken. „Diese aktive Beteiligung ist von entscheidender Bedeutung für unsere Gemeinschaft und stärkt die demokratischen Grundprinzipien unserer lokalen Selbstverwaltung“, freut sich Daniel Salm.

Die Verwaltung arbeitet nun daran, die Antworten auf jene Fragen auf der eigens eingerichteten Online-Plattform kommunalwahl-24.de bereitzustellen, die am häufigsten gestellt wurden. Weitere Fragen können per E-Mail an info@kommunalwahl-24.de gerichtet werden.