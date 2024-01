Wohnungen, Radwege, Carsharing – wer neue Projekte in seinem Dorf anstoßen und verwirklichen möchte, kann auch als Lokalpolitiker und im Team Hebel in Bewegung setzen. Die Verbandsgemeinde Edenkoben will dabei auf innovative Weise Interessierte aus der Komfortzone locken.

Nach dem Motto „Freiwillige vor“ möchte die Verwaltung in Hinblick auf die Kommunalwahlen im Juni mit Bürgern ins Gespräch kommen und ihre Fragen klären. Mit dem Ziel, möglichst viele dazu zu ermutigen, sich ihren Namen auf die Wahlzettel schreiben zu lassen. Damit das gelingt, soll an den beiden Infoabenden Ende Januar auch Aufklärungsarbeit geleistet werden. Interessierte sollen im Austausch mit Akteuren der Lokalpolitik erfahren, wofür Gemeinde- und Stadträte verantwortlich sind und welche gestalterischen und finanzielle Spielräume sie haben, um ihren Ort weiterzuentwickeln.

Mit diesem parteiunabhängigen Austausch beschreitet die Verwaltung in der Verbandsgemeinde, wenn nicht gar im gesamten Landkreis SÜW, neue Wege, um für die politischen Gremien der Gemeinden sowie der Stadt Edenkoben Nachwuchs zu gewinnen. Denn wie Verbandsbürgermeister Daniel Salm (FWG) auf Anfrage informiert, stehe auch in den ein oder anderen Räten ein personeller Umbruch an, der wohl nicht ohne Weiteres bewerkstelligt werden kann. Es müsse aktiv auf die Menschen zugegangen werden. Und dabei seien innovative Mittel hilfreich, um an die Leute heranzukommen. Da bekanntermaßen immer weniger Menschen Zeit haben, um sich neben Beruf und Familie ehrenamtlich zu engagieren. Und manche mangels Informationen Respekt oder Angst davor, sich als Kandidaten aufstellen zu lassen.

Daniel Salm jedenfalls verspürte zu Beginn seiner politischen Karriere vor 15 Jahren die Lust, im eigenen Dorf mit anzupacken und aktiv am demokratischen Prozess teilzunehmen, statt die Beobachterrolle einzunehmen. Nun sollte dieser Funke auf weitere Interessierte überspringen.

Info

Die Informationsveranstaltungen hinsichtlich der Kommunalwahlen sind an den nächsten beiden Montagen, 22. und 29. Januar, jeweils um 18.30 Uhr in der Frimarhalle in Freimersheim beziehungsweise in der Festhalle in Burrweiler. Um Anmeldungen online unter kommunalwahl-24.de wird gebeten.