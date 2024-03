In der Edenkobener Tanzstraße fällt ein Teil der Parkplätze weg, um an deren Stelle Wohnraum zu schaffen. Damit wird ein lang geplantes Projekt realisiert.

Wie Stadtbürgermeister Ludwig Lintz (CDU) berichtet, gab es vor zwei Jahrzehnten schon die Überlegung, in der Tanzstraße in Edenkoben Wohnraum zu schaffen. Seit mehr als fünf Jahren hat sich die Uhl Projektbau intensiv damit beschäftigt, ein Teil des dortigen Parkplatzes zu bebauen, und trieb seitdem die Planungen dafür voran. Nun wird die Idee in die Tat umgesetzt.

Es wird im Herzen der Stadt Wohnraum geschaffen, den sich Menschen mit einem schmalen Portemonnaie leisten können. 6,40 Euro soll die monatliche Kaltmiete pro Quadratmeter betragen. Das sei etwa die Hälfte von dem, was derzeit auf dem privaten Markt verlangt wird, berichtete Tim Zoega, neben Ralf Uhl Geschäftsführer des Bauträgers aus Maikammer. Elf Wohneinheiten möchten sie mit ihrer Truppe in zwei Gebäuden schaffen. Es handelt sich dabei um Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, die je nach Größe fast 60 beziehungsweise 80 Quadratmeter groß sein sollen. Bei einer Bauzeit von etwa 18 Monaten sollen sie bis Frühjahr 2026 bezugsfertig sein. Vermietet werden sie dann an Menschen mit Wohnberechtigungsschein.

Was das Land an Fördermitteln beisteuert

Diese Mietpreisbindung gilt für die Bewohner dann für 30 Jahre. Dazu erklärt sich die Firma bereit, da das Land sie entsprechend finanziell unterstützt. Es stellt über die Investitions- und Strukturbank (ISB) 2,4 Millionen Euro bereit, wovon die Hälfte ein Tilgungszuschuss ist und die andere ein zinsgünstiges Darlehen darstellt. Heißt: Die ersten zehn Jahre fällt für den Betrag kein Zins an, bevor dieser dann stufenweise um 0,5 Prozent erhöht wird. Bei einem aktuellen Zinssatz von vier Prozent ist es für den Bauträger somit dank Unterstützung der Förderbank attraktiver, in diese Sozialwohnungen zu investieren. „Die Förderung dieses Projektes zeigt, dass auch in Zeiten ungünstiger Rahmenbedingungen der Bauwirtschaft klimafreundlicher Wohnraum bezahlbar entstehen kann“, betonen Ralf Uhl und Tim Zoega.

Ein Teil der Parkplätze in der Tanzstraße bleiben nach Fertigstellung des Neubaus erhalten. Archivfoto: Iversen

Die beiden Gebäude werden keinen Keller haben. Bei solch einem geförderten Wohnbau mit einem Gesamtvolumen von 4,1 Millionen Euro sei eine Unterkellerung preislich ebenso wenig drin wie der Bau einer Tiefgarage. Die Stellplätze – pro Wohneinheit gibt es einen – werden auf dem Parkplatz nachgewiesen, der im Zuge des Bauprojektes neu hergerichtet wird. Die Bewohner werden dafür mit einer Wärmepumpe ihre Zimmer warmbekommen. Zur Energiegewinnung dient die PV-Anlage, die auf dem Dach installiert wird. Dadurch soll der Effizienzhausstandard 40 EE erreicht werden.

Darüber hinaus wird es neben den Wohneinheiten ein Gewerbe geben, das möglicherweise Standort eines Bistros werden könnte. Solch ein Gastgewerbe können die Stadt gut gebrauchen, sagte Stadtchef Ludwig Lintz.