Wenn am 5. November der Große Zapfenstreich durch den Fanfaren- und Spielmannszug Schaidt erklingt, endet für die Ortsgemeinde Großfischlingen auch das Festjahr. Ortschef Michael Diehl würdigte die zuverlässige Arbeit der Helferschar, die während aller Veranstaltungen anlässlich des Dorfjubiläums zur Stelle war. Als Dankeschön für die Helfer lädt die Gemeinde diese am 22. November zu einem Ausflug ein, bei dem ein Besuch des Europaparlaments und eine Stadtführung in Straßburg geplant sind.