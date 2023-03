Schmale Straßen, viel Verkehr durch Elterntaxis: Die Verkehrssituation rund um die Grundschule bei Annweiler sei für die Kinder gefährlich. „Da muss etwas passieren“, sind sich die Mütter Kerstin Stöbener-Bauer und Nora Jänicke einig, die eine Petition gestartet haben, die sie nun Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried übergaben.

120 Unterschriften hatten sie für ihre Verbesserungsvorschläge gesammelt. Diese entsprechen in etwa dem, was der Verkehrsausschuss vor Kurzem bereits beschlossen hat. So sollen in der Hauptstraße am Beginn der Burgstraße Kurzzeitparkmöglichkeiten geschaffen werden, wo Eltern in den Morgen- und in den Mittagsstunden ihre Kinder herauslassen und mitnehmen können. Ansonsten handele es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich, in dem nur in ausgewiesenen Buchten geparkt werden dürfe, woran sich viele Eltern aber nicht halten. Die Petitionsinitiatoren wünschen sich mehr Kontrollen des Ordnungsamt und der Polizei. Diesen Wunsch hatte auch die Stadt vorgebracht.

Das Problem sei der Stadt also bekannt. Aber er finde es klasse, dass sich die Eltern Gedanken gemacht haben, sagte Seyfried. Und die Stadt werde die Petition zum Anlass nehmen, nochmal genauer daraufzuschauen. Die Mütter schlugen auch Schülerlotsen vor. Diese Idee sei schon einmal verfolgt worden, berichtete Seyfried, die Polizei würde auch Ausbildungen dafür anbieten, es sei aber am Elterninteresse gescheitert. Als Schritt zur Verkehrsberuhigung lässt die Stadt durch die Verbandsgemeinde gerade prüfen, ob ab der Arztpraxis eine Einbahnstraßenregelung möglich ist. Zudem stehe bald ein größeres Bauvorhaben der Stadtwerke im Österbächel, in der Burgstraße und Markwardstraße an, kündigte Seyfried an. Im Zuge dieser Arbeiten will die Stadt auch die dortige Verkehrssituation angehen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dafür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. So soll ein Konzept zur Verkehrsberuhigung entwickelt werden.