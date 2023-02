„Es ist ein absolutes Ärgernis, was sich dort jeden Tag abspielt“, sagt Annweilers Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Er meint die schwierige Situation wegen Elterntaxis nahe der Grundschule. Gerade in der Burgstraße werde im verkehrsberuhigten Bereich geparkt und würden Flächen seitlich vollgestellt. Hier müssten Polizei und Ordnungsamt seines Erachtens nach konsequent kontrollieren. „Dann würden sich viele Probleme gar nicht ergeben.“

Da die Lage nun aber so sei, wie sie sei, habe der Verkehrsausschuss jüngst besprochen, dort weitere Parkboxen einzurichten. Beschlossen wurde, Kurzzeitparkmöglichkeiten in den Morgen- und in den Mittagsstunden in der Hauptstraße am Beginn der Burgstraße zu schaffen. „So können Eltern dort kurz parken, um ihre Kinder zur Schule zu bringen beziehungsweise diese herauszulassen“, erklärt Seyfried. Ein ähnliches Konzept sei bereits an der Kita Herrenteich umgesetzt worden.