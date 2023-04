Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Scheunen geraten am Montagmittag in Hayna in Brand. Die Flammen greifen auf zwei angrenzende Wohnhäuser über. Keiner wird verletzt. Allerdings verlieren zwölf Menschen ihr Heim. Die Bewohner der Tabakgemeinde stehen unter Schock.

Dieses Pferd hat offenkundig Angst. Unruhig dreht das Tier auf der Koppel seine Runden, immer wieder scheut es angesichts dessen, was sich nur wenige Meter entfernt an diesem Mittag in Hayna abspielt.