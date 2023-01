Die Grünen haben einen Ortsverband Maikammer-Kirrweiler-St. Martin gegründet. Im Vorstand sind alle drei Ortsgemeinden vertreten.

Sprecherin des Ortsverbands ist Simone Fischer-Gora aus Kirrweiler, Sprecher Helmut Grossmann aus Maikammer. Zum Schatzmeister wurde Peter Ziegler aus St. Martin gewählt, zur Beisitzerin Ruth Rettberg aus Maikammer. Fischer-Gora sagte, es sei an der Zeit, dass die Grünen in der Verbandsgemeinde Maikammer Gesicht zeigten. Ziel solle es sein, bei den Kommunalwahlen 2024 in der VG zur Wahl zu stehen. Ende Februar findet die erste Mitgliederversammlung des neuen Ortsverbands statt. Laut Grossmann sollen dann nach den Formalien der Gründungsversammlung eine unbürokratische Tagesordnung zum gegenseitigen Kennenlernen und Überlegungen für die Aktivitäten 2023 im Fokus stehen. Kontaktmail: simone.fischer-gora@gruene-suew.de.