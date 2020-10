„Wir können noch so viel sparen, wir würden nicht aus der Finanzmisere herauszukommen“, kommentierte Ortsbürgermeister Matthias Ackermann den Haushalt 2020 und 2021 von Birkenhördt. Das Land solle endlich seine Hausaufgaben machen und für einen kommunalen Finanzausgleich sorgen, findet er. Die einzig große Investition, die in den beiden Jahren geplant ist, sind 120.000 Euro für den Anschluss der Sandstraße an den Kreisel am westlichen Ortsausgang Richtung Lauterschwan. Der Kreisel ist seit Jahren in Planung. Weitere 4400 Euro sind für die Ausstattung des Spielplatzes vorgesehen. Der Haushalt ist in beiden Jahren im Minus. Die Erträge der Gemeinde betragen jeweils rund eine Million Euro, die Aufwendungen liegen jeweils bei rund 1,1 Millionen Euro.