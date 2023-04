Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Freibad in Ingenheim startet am Samstag in die Badesaison. Anvisiert war der 12. Juni als Eröffnungstermin schon länger. Aber bis zum Donnerstag war nicht sicher, dass das Schwimmen im Freibad im Klingbachtal in diesem Jahr überhaupt möglich sein wird. Schuld war aber ausnahmsweise nicht das Coronavirus.

„Wir können am Samstag öffnen, aber leider nicht das ganze Bad“, sagt Ortsbürgermeister Dietmar Pfister. Das Spaßbecken müsse bis auf Weiteres geschlossen bleiben.