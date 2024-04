Das Team des Forstreviers hat im Jahr 2024 etwa 1,5 Millionen Quadratmeter Wald aus der Bewirtschaftung genommen und der natürlichen Entwicklung überlassen.

Darüber hinaus werden zusätzlich 11.000 Biotopbäume ausgewiesen und unter Schutz gestellt. Das teilt das Forstrevier Modenbach mit. Dazu suchen die Forstleute im Wald nach Bäumen mit besonderer ökologischer Bedeutung. Jeder einzelne Baum wird per GPS vermessen, in einem speziellen Programm erfasst und beschrieben. Festgehalten wird Baumart, Größe des Baumes und die ökologische Besonderheit. Für Waldbesucher sind diese Bäume schwer zu finden, da sie sich meist fernab der Wanderwege befinden. Wenn doch Bäume in Sichtweite sind, erkennt man diese an den runden Plaketten am Baumstamm. Die Plaketten sind mit Alunägeln angebracht, um den Baum möglichst wenig zu schaden.

Im Forstrevier Modenbach werden die Gemeindewälder Burrweiler, Edesheim, Hainfeld, Rhodt, Roschbach und Weyher in einem Forstzweckverband bewirtschaftet. Im Jahr 2023 hat sich das Forstrevier Modenbach der Fördermaßnahme „Klimaangepasstes Waldmanagement“ angeschlossen. Ziel ist es laut Mitteilung, den Wald an die Herausforderungen der rasanten klimatischen Veränderungen anzupassen, damit er auch in Zukunft seinen vielfältigen Aufgaben gerecht werden kann. Ein Baustein der Initiative ist die Unterschutzstellung von Waldgebieten und Einzelbäume.