Anlässlich der Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz gibt es am Sonntag einen Familientag in Herxheim. Von 12 bis 18.30 Uhr verwandeln sich die Hauptstraße und die Leonhard-Peters-Straße zu einer Flaniermeile mit Ausstellern, Essensangeboten und Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein.

Verschiedene Spiel- und-Bastelangebote, Kindertheater und Mitmachaktionen werden bei den Kleinsten keine Langeweile aufkommen lassen. Auch das Museum hat geöffnet. Der Förderverein des Altenzentrums transportiert Großeltern mit ihren Enkeln in einer Rikscha durch den Ort. Die Seniorenbeauftragte bietet für Kinder Outdoor-Spiele an. Das wird in der Leonhard-Peters-Straße geboten: Nintendo und Supermario spielen im Retro-Wohnzimmer, Buttons herstellen, malen, Straßenkreide-Kreativwerkstatt, Riesenseifenblasen, Slacklines, Kinderschminken, diverse Spiele „uff de Gass“, Brett- und Kartenspiele, Tanzworkshop mit anschließender Präsentation und Ballwurf. Das wird in der Oberen Hauptstraße geboten: Verkleidungsaktion, Rikscha fahren, Kindertheater, XXL-Memory, Bewegungsparcours, Malen und mehr.

Vereine und Organisationen offerieren auf der Flaniermeile Kulinarisches aus Osteuropa, aber auch aus der Pfalz. Die Gäste können sich auf Pelmeni, polnische Würste, Sanddorn-Leckereien, Soljanka, Russischen Zupfkuchen, Donauwellen, schlesischen Mohnkuchen, Türkisch-arabisch-kurdische Leckereien und Dampfnudeln freuen. Der Verein SÜW Herxheim lädt vor dem Rathaus zur Weinprobe der besonderen Art ein. Und natürlich dürfen die beliebten Herxemer Schokoküsse nicht fehlen. Viele regionale Vereine und Gruppen sind am Start wie der CV Narhalla und der Herxemer Wind, das Chawwerusch-Theater, der Förderverein Südpfalzlerchen, die Musicalgruppe Herxheim oder der Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr.

Das Schoppenbähnel bietet eine Shuttle-Verbindung zu den Parkplätzen am Ortsrand an. Es gibt ausgewiesene Haltestellen Im Riegel, in der St.-Christophorus-Straße und im Gewerbepark West (archäologisches Holzhaus).