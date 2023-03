Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Bereich des Seniorenheims Ludwigshöhe in Edenkoben sind in mehreren Haushalten über zwei Wochen Festnetztelefon und Internet ausgefallen. Betroffen waren wohl auch viele ältere Menschen, die auf den Anschluss angewiesen sind. Was der Grund für die Störung war und, ob sie mittlerweile behoben wurde.

Egal, ob sie Hilfe brauchen oder einfach nur jemanden außerhalb des Hauses erreichen wollen: Viele ältere Menschen sind auf ihren Festnetzanschluss angewiesen. Fällt dieser über