Bei Bauarbeiten in der Nähe von Hanau war sie in einem Löschteich entdeckt worden: eine Feldeisenbahn aus dem Zweiten Weltkrieg. Nun hat sie im Westwallmuseum ein neues Zuhause gefunden. Am Mittwoch kamen die tonnenschweren Einzelteile des rostigen Stahlkolosses in Bad Bergzabern an.

Alle Eisenbahnromantiker werden jetzt glänzende Augen bekommen. Das Westwall-Museum in Bad Bergzabern hat sich eine echte Rarität geangelt: Eine Schmalspur-Feldeisenbahn aus dem Zweiten Weltkrieg wird nach einer Generalüberholung zur neuen Attraktion. Heute hat solch ein Stahlkoloss Seltenheitswert, vor 80 Jahren war das anders. Da wurden die Züge gebraucht, um Material für den Bunkerbau am Westwall oder für andere kriegsrelevante Infrastruktur zu transportieren. Zwischen Schaidt und Oberotterbach sei dafür eine Zweigstrecke der regulären Eisenbahnlinie verlegt worden, berichtet Museumsleiter Martin Galle.

Das Exemplar, das nun in Bad Bergzabern seine Endstation gefunden hat, war vermutlich auf einer eigens angelegten Schmalspurtrasse zwischen Hanau und dem Frankfurter Flughafen im Einsatz. Die Amerikaner hätten nach Kriegsende alles nutzbare Nazi-Equipment zunächst für eigene Zwecke genutzt und dann unbrauchbar gemacht oder aus dem Verkehr gezogen, erzählen die Westwall-Freunde. Diese Feldeisenbahn wurde in einem Feuerwehrlöschteich versenkt, der heute auf einem großen Konversionsgelände liegt, das der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gehört. Dort wird gerade ein Neubaugebiet erschlossen. Bei der Bodenuntersuchung dafür entdeckte der Kampfmittelräumdienst vor wenigen Wochen die rostigen Teile. Eine spezielle archäologische Grabungsfirma holte sie aus dem Wasser.

Jetzt fehlen nur noch passende Schienen

Zum Vorschein kamen fünfeinhalb drehbare Untergestelle, eine Kipplore ohne Halterung und ein fast fünf Meter langer Aufleger mit Ladefläche. Summa summarum sind das fünf Tonnen historisches Schwergewicht. Dass Fabian Hohenberger von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Westwallmuseum als geeignete Endstation des besonderen Fundes in Erwägung zog und nach einem Vor-Ort-Termin sein „Geschenk“ sofort offerierte, zeugt vom guten Ruf dieser Institution. Da konnte Museumsleiter Gall natürlich nicht nein sagen. Doch wie das tonnenschwere Ding in die Kurstadt bringen? Das Museum startete einen Hilferuf via Facebook – und der fand postwendend Gehör bei Landrat Dietmar Seefeldt. Er holte die Spedition Hotz aus Offenbach mit ins Boot, die die Eisenbahn per Laster nach Bad Bergzabern brachte. Immer wieder mussten Straßen gesperrt werden, um den Groß-Transport zu ermöglichen. Vor Ort brachte Bernd Kropfinger aus Kapellen-Drusweiler den Stahlkoloss mit seinem Gabelstapler in Bunker drei des Museums.

„Es gibt doch immer wieder etwas neues sehr Altes“, begrüßte Hans Fuchsgruber, der Gründer und langjährige Leiter des Westwallmuseums, das frisch eingetroffene Ausstellungsstück, mit dem er schon Pläne hat. Sobald es von Schlamm und Dreck gereinigt, von Rost befreit, gegen Korrosion geschützt und frisch herausgeputzt ist, soll es sich in ganzer Länge auf einem attraktiven Schotterbett ausdehnen können. Noch besser allerdings wäre es, so sinnierte Fuchsgruber, wenn man gar die richtigen Schienen auftreiben könnte. Auf jeden Fall soll die Feldeisenbahn, deren Lokomotive unauffindbar ist, mit einem kleinen Fest in der neuen Heimat begrüßt werden.