1953 wurde in Lug die Gemeindehalle erbaut, vor bald 70 Jahren. Schon lange entspricht es nicht mehr den heutigen Erfordernissen, denn das Dorf ist seither enorm gewachsen. Für einen Neubau aber fehlt das Geld. Nun soll das Haus wenigstens saniert werden.

Das Dach ist marode. Es mangelt an der notwendigen Wärmedämmung. 1,6 Millionen Euro müssten für einen Neubau aufgebracht werden. Eine solche Summe ist für die kleine, mittellose Gemeinde unerschwinglich. Also hatte sich der Ortsgemeinderat bereits im Sommer entschlossen, immerhin das Haus gründlich sanieren zu lassen. Veranschlagt dafür sind rund 700.000 Euro.

Am äußeren Erscheinungsbild wird sich nicht viel ändern. Einzige bauliche Neuheit wird ein angelehntes Treppenhaus sein. Es verbindet die beiden bisher getrennten Stockwerke miteinander. Ortsbürgermeister Hermann Rippberger hat dafür bereits einen Architekten gefunden. Der für den Bau erforderliche Antrag liegt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vor.

Ein neues Dach hat Vorrang

In der jüngsten Ratssitzung erläuterte Rippberger die vorgesehenen fünf Bauabschnitte. Zunächst sind 160.000 Euro erforderlich. Dafür hat er bereits Zuschüsse beantragt. Der erste Bauabschnitt sieht ein neues, gedämmtes Dach vor sowie den Treppenhausanbau. In der zweiten Bauphase will man sich die Fenster und die Fassadendämmung vornehmen. Die Glasbausteine werden entfernt. Der bisherige Eingang wird als barrierefrei neugestaltet. Danach kommen die Fußböden mit Fußbodenheizung an die Reihe. Eine Wärmepumpe soll den Energieverbrauch mindern. Der vierte Bauabschnitt gehört dem Sanitärbereich. Dabei soll auch die Toilette verlegt werden. Schließlich wird die Außenterrasse nutzbar gemacht mit neuem Belag, Geländer, Sitzgelegenheiten und Beleuchtung.

Rippberger hofft, dass die Luger Bürger dann wieder über ein zeitgemäßes Dorfgemeinschaftshaus verfügen können. Auch sollen während der gesamten Bauzeit die Räume für die Vereine nutzbar bleiben.