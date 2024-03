Der Wild- und Wanderpark soll künftig mit grünem Strom versorgt werden. In Silz wird der Landkreis SÜW seine erste eigene Photovoltaikanlage installieren. Was bedeutet der Umbau für die Besucher?

Wer vor Kurzem dem Wild- und Wanderpark in Silz einen Besuch abgestattet hat, hat sich vielleicht gewundert, warum dort ein großer Kran aufgebaut war. Der Park in Trägerschaft das Landkreises SÜW wurde doch erst im vergangenen Jahr im unteren Bereich barrierefrei ausgebaut und erhielt eine neue Pergola. Tut sich nun etwa schon wieder etwas Neues? Die Antwort lautet: ja. Auch wenn bis dahin noch eine Weile vergehen wird, aktuell laufen erst die Vorarbeiten.

Die Park wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Diese soll jährlich etwa 25.000 Kilowattstunden Strom erzeugen, also in etwa den Bedarf von sieben Vier-Personen-Haushalten decken, wie Kreissprecherin Marina Mandery berichtet. In Silz wird der Sonnenstrom natürlich nicht für Privathaushalte genutzt, sondern ist für das Verwaltungsgebäude des Parks und die benachbarte Gaststätte gedacht. Sollte ein Überschuss bleiben, könne dieser ins Netz eingespeist werden. Die PV-Anlage soll eine Leistung von 30 kWp haben, mit 20 kwh Speicherkapazität. In Silz wird der Landkreis seine Solar-Premiere feiern. Laut Mandery wird er dort die erste eigene, größere Photovoltaikanlage installieren. Damit könnten im Park jährlich 5500 Kilogramm CO 2 eingespart werden. „Wie im Privaten ist es auch hier geboten, Schritt für Schritt dran zu bleiben, um die Liegenschaft in Stand zu halten und noch klimafreundlicher zu gestalten“, wie Landrat Dietmar Seefeldt betont.

Baustart in Wintersaison

Die Solarmodule werden auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes installiert werden, das aktuell dafür vorbereitet wird. Die Arbeiten dafür können bei laufendem Parkbetrieb erledigt werden. So wird das Dach mit neuen Ziegeln eingedeckt. Der Frost habe der alten Dacheindeckung arg zu schaffen gemacht, berichtet Sprecherin Mandery. Da das Dach mit nur 16 Grad Neigung relativ flach sei, kämen dafür spezielle Ziegeln zum Einsatz. In dem Zuge würden auch gleich die Halterungen für die PV-Module angebracht. Außerdem erneuere eine Fachfirma derzeit die Stromverteilung, um später etwaige Überschüsse einspeisen zu können.

Die Montage der Solaranlage soll dann in der Nebensaison realisiert werden, wie Mandery ankündigt. Im Zeitraum Oktober 2024 bis Februar 2025. Der Kreis kalkuliert mit zwei Wochen Bauzeit. Das Verwaltungsgebäude befindet sich linker Hand, wenn man vorm Parkeingang steht. Darin sind der Kassenbereich, die Toiletten, ein kleines Büro und ein Sozialraum für das Park-Team untergebracht. Die Kosten für die PV-Anlage hat ein Fachplaner Anfang 2023 mit 100.000 Euro beziffert – inklusive eines neuen Hausanschlusses mit differenzierter Stromzählung. Die Technik der Anlage sei so dimensioniert, dass sie später um weitere Module auf dem Dach der Gaststätte erweitert werden könne. Dort wären weitere rund 50 kWp möglich, so der Kreis.

Murmeltiere sind erwacht

Derweil betont Geschäftsführer Daniel Kraus: „Weder ein Spaziergang in der frühlingserwachenden Natur unseres Parks noch das Erlebnis bei den Tiergehegen oder am Abenteuerspielplatz sind durch die derzeitigen Arbeiten beeinträchtigt.“ Und gerade können Besucher viel entdecken: Die putzigen Murmeltiere seien aus dem Winterschlaf erwacht, und vor Kurzem sei das erste Lämmchen geboren worden.

Aktuelle Öffnungszeiten

Täglich ab 9 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr. Die Wölfe werden täglich um 11 Uhr gefüttert.