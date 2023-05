Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Offenbach wird an einem besonderen Projekt gearbeitet. In der Nähe des Queichtalbads soll ein energetisch optimiertes Wohnquartier entstehen. Die Rede ist unter anderem von Passivhäusern und Grauwassernutzung.

Queichwiesen-Quartier lautet der Titel des Projektes, zu dem die Unterlagen nicht nur in der Schreibtischschublade von Offenbachs Verbands- und Ortsbürgermeister Axel Wassyl liegen. Das Vorhaben haben