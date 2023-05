Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer immer älter werdenden Gesellschaft wächst die Nachfrage nach adäquater Pflege. Das weiß kaum jemand besser als Elke Göhring. Seit 35 Jahren ist sie in verschiedenen medizinischen Berufen tätig. Jetzt macht sie sich in Bad Bergzabern mit einem mobilen Pflegedienst selbstständig. Wobei ihr Angebot über das anderer Pflegedienste hinausgeht.

Noch erledigen die Handwerker in der Königstraße 14 die letzten Handgriffe an. Aber bis Freitag ist alles erledigt. Denn am 15. Oktober geht der mobile Pflegedienst „Ganzheitliche