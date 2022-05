Das Gewerbegebiet „Ost IV“ in Klingenmünster nimmt Konturen an. Damit die Bürgerinnen und Bürger ihrem neuen „Ortsteil“ verbal näher kommen, bekam dieser nun einen schönen Namen. Ein gewichtiger Gewerbebetreiber steht schon fest.

Das künftige Gewerbegebiet „Ost IV“ in Klingenmünster hat nun einen Namen. Zwölf Namensvorschläge waren beim Gemeinderat eingegangen. Die Wahl fiel auf: „Am Lokschuppen“. Die Entscheidung sei naheliegend gewesen, da der markante ehemalige Unterstand für Lokomotiven doch sehr prägend ist auf dem Weg in das in Richtung Heuchelheim-Klingen liegende Gewerbegebiet, erklärt Ortsbürgermeister Kathrin Flory. „Wir haben bei der Namensgebung auch daran gedacht, was passiert, wenn Lieferanten nach dem Weg fragen. Wo der Lokschuppen steht, wissen alle Menschen hier. Und so können sie die Anlieferer bei Bedarf auf den richtigen Weg schicken.“

Das Gesamtkonzept für das Gebiet präsentierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung Hiltrud Moster-Schug vom Büro Teambau aus Bad Bergzabern. Dieses sieht eine direkt ins Gebiet führende Straße mit einseitigem Gehweg vor, die andere Starenseite säumt ein begrünter Wassergraben. „Es fahren hier ja nicht täglich Tausende Fahrzeuge hin und her. Insofern ist ein einseitiger Gehweg völlig ausreichend“, stellt Kathrin Flory fest.

Edeka zieht ins Gewerbegebiet

Auf dem 2,5 Hektar großen Areal entsteht für die Feuerwehr ebenso ein neues Gebäude wie für den örtlichen Bauhof. Die Landauer Firma Kissel wird einen neuen Supermarkt errichten und ihren Edeka-Kissel-Markt vom derzeitigen Standort in der Bahnhofstraße ins Gewerbegebiet umsiedeln. Zudem gibt es weitere Interessenten, die nun noch einmal von der Gemeinde angeschrieben werden. Je nachdem, wer weiterhin tatsächliches Interesse zeigt, wird sich die Gemeinde die Vorstellungen der Bewerber anschauen und dann entscheiden, wem sie den Vorzug gibt.

Auch die Frage, wie man mit dem Fahrrad oder zu Fuß ins Gewerbegebiet kommt, ist gelöst. Südlich der L593, der Bahnhofstraße, soll ein Fußweg angelegt werden. Für Fahrräder seht der bereits bestehende Radweg zwischen Heuchelheim-Klingen und Klingenmünster zur Verfügung. Hier wird allerdings noch eine Überquerungshilfe eingebaut. „Beide Wege kommen den Menschen entgegen, die bereits heute den Weg für ihre Einkäufe im Supermarkt im Ort zu Fuß oder mit dem Rad erledigen. Auch den Bedürfnissen älterer Menschen, die teilweise mit einem Rollator unterwegs sind, wird mit den Wegen Rechnung getragen“, sagt Kathrin Flory.

Bebauungsplan soll bald rechtskräftig werden

Der Bebauungsplan erfährt nun noch einmal eine Offenlage und soll noch vor den Sommerferien rechtskräftig werden. Im Spätjahr ist die Erschließung vorgesehen, an die sich im Frühjahr 2023 der Baubeginn für die ersten Gewerbetreibenden anschließen soll. Genauere Planungen seien derzeit ohnehin schwierig, gerade auch im Hinblick auf die Verfügbarkeit der für den Ausbau benötigten Baufirmen, erklärt Kathrin Flory.