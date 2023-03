Dieter Arndt vom SPD-Ortsverein Rhodt ist seit fünf Jahrzehnten Sozialdemokrat. Er stand im Mittelpunkt der Ehrungen beim Frühlingsempfang des SPD-Gemeindeverbandes Edenkoben. Vorsitzender Gerhard Lingenfelder und der SPD-Landtagsabgeordnete Florian Maier aus Dammheim nahmen die Ehrungen vor. Maier bezeichnete das Engagement Arndts als besonders bemerkenswert, da es in der heutigen Zeit immer weniger Menschen gebe, die sich in Parteien oder Vereinen über eine so lange Zeit engagierten. Der Rhodter Ortsverbandsvorsitzende Uwe Winter freute sich, die Ehrennadel und die -urkunde Dieter Arndt überreichen zu können.

Seit 25 Jahren SPD-Mitglieder sind drei Vertreter des Ortsvereins Hainfeld: erster Vorsitzender Manfred Schweig sowie Madeleine Herbst und Maggi Schwarz. Beim Ortsverein Edenkoben sind Petra Schramm-Voss und ihr Sohn Giuliano Schramm seit 25 Jahren mit dabei. Otto Wind erhielt die Urkunde für zehnjährige Mitgliedschaft.