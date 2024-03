Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Brüder Sebastian und Stefan Wörner haben eine neue Bühne für ihre Weine. Eröffnet wird sie zur Edesheimer Weinexchange. Für die Lokalität haben sie besondere Pläne.

Es ist ein neues Kapitel, das das Weingut Wörner ab dem Wochenende aufschlägt. Und zwar für den Betrieb, den die Brüder Sebastian und Stefan gemeinsam führen. In Edesheim gibt es nämlich ein weiteres Weingut mit demselben Familiennamen, das sogar dieselbe Adresse hat – wenn auch mit einer anderen Hausnummer. Die Betriebsstätte der beiden jungen Herren ist neben der Filiale von „De’ Bäcker Becker“. Es ist kein Platz ist für einen Neu- oder Anbau. Der passende Rahmen für ihren Weinverkauf fehlte also.

Im ersten Obergeschoss des Anwesens habe die Familie zwar eine Weinprobierstube eingerichtet, die aber nicht vergleichbar sei mit den Angeboten von Berufskollegen. So erklärt es Sebastian Wörner, mit 32 Jahren der ältere der beiden Chefs. Stefan Wörner ist vier Jahre jünger. Ihnen kam also das Bauprojekt von Dominic Schmedeshagen gerade zur rechten Zeit. „Wir kennen uns schon seit Längerem.“ Dadurch, dass Schmedeshagen ein altes Anwesen im Ort zu neuem Leben erweckte, ergab sich für die Wörners die Chance, es sich im dortigen Gewölbekeller gemütlich zu machen. So kamen sie an ihre Vinothek, die sich in fußläufiger Entfernung zum Betrieb befindet.