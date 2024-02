Burg Trifels wird ab der kommenden Hauptsaison nur noch an vier statt sechs Tagen pro Woche geöffnet sein. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe kürzt die Öffnungszeiten und begründet dies mit Personalmangel. Der Trifelsverein Annweiler setzt sich für die Beibehaltung ein und hat dafür eine Unterschriftenaktion gestartet. Der Verein fürchtet, dass durch den Wegfall der Dienstag- und Mittwoch-Öffnung weniger Besucher auf die Burg kommen. Dies könne weder im Interesse des Tourismus der Region noch der historischen Wissensvermittlung sein. „Wir glauben, dass die möglichen finanziellen Ersparnisse nicht in Relation zu dem stehen, was durch weniger Öffnungszeiten an Nachteilen entstehen könnte“, so Vereinsvorsitzender Marcus Ehrgott. Die Unterschriftenlisten können per E-Mail bei vorstand@trifelsverein.de angefordert werden.