Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sträßchen im Dorf können großenteils nicht so gestaltet werden, dass sie den Kriterien des Landes für Barrierefreiheit entsprechen. Dennoch will die Gemeinde sich in diesem Punkt weiterentwickeln.

„Mit dem demografischen Wandel verändert sich sowohl die Bevölkerungsstruktur vor Ort als auch die unserer Gäste. Die Informationen zu barrierefreien Angeboten im Ort werden