Vor 125 Jahren eröffnete David Rummel in der Landauer Straße in Böchingen eine Metzgerei. Später zog der Betrieb in die Hauptstraße. Heute betreibt Urenkel Michael das Geschäft in vierter Generation. Doch bald ist Schluss.

Michael Rummel wird in seinem Betrieb seit 40 Jahren tatkräftig von seiner Frau Ingrid unterstützt. Sie betätigt sich aber nicht nur als Verkäuferin hinter der Theke,