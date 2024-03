Es gibt einen dritten Kandidaten für die Wahl zum Stadtbürgermeister Bad Bergzaberns. Die CDU hat den parteilosen Robert Wilhelm nominiert.

Am 9. Juni ist Wahltag in ganz Rheinland-Pfalz. In Bad Bergzabern kämpft neben Amtsinhaber Hermann Augspurger (FWG) und dem aktuellen ersten Beigeordneten Martin Körner (SPD) nun auch Robert Wilhelm um den Stadtbürgermeisterposten. Die CDU habe die Nominierung eines parteilosen Kandidaten bewusst beschlossen, um ein Zeichen zu setzen, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Wilhelm solle „ein Kandidat für alle Bürger sein“.

Trotz der drückenden Schuldenlast wolle er die Kurstadt touristisch attraktiver machen, heißt es zu Wilhelms Zielen. Mit „wenig Geld“ lasse sich ein Kneipp-Lehr- und Weinlehrpfad verwirklichen. Die Fußgängerzone ist für den 56-Jährigen kein Tabuthema mehr. Sein Vorschlag: Die Straße in einen verkehrsberuhigten Bereich umwandeln, damit die Geschäfte mit dem Auto angefahren werden können. So könnten Menschen wieder gezielt in die Innenstadt kommen, um dort einzukaufen.

Die Christdemokraten haben auch ihre Wahlliste für den Stadtrat aufgestellt. Hinter Wilhelm stehen auf den Plätzen zwei bis zehn Monika Scheder, Jürgen Gründer, Nico Sandhövel, Sabine Schmitt-Gilke, Markus Mindum, Nadine Burkard-Bohrer, Franz-Josef Fath, Elias Albrecht und Martin Wichmann.