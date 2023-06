Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Wochen schon pfeifen es die Spatzen in Annweiler von den Dächern: „Glaser hört auf.“ Als Grund, warum die Bäckerei mit Sitz in Silz nach Schließung der kleinen Filiale in der Annweilerer Hauptstraße nun auch die als Goldgrube bezeichnete Bäckerei mit Bistro in der Landauer Straße aufgibt, kursieren ebenfalls Gerüchte. Doch was ist dran?

„Ich bin kerngesund, liebe meinen Beruf und habe vor, noch viele Jahre zu arbeiten.“ Eigentlich könnte Bäckermeister Harry Glaser Entwarnung geben.