Ein Anwohner des Ortsausgangs Richtung Mörzheim/Appenhofen hat sich in der Gemeinderatssitzung Heuchelheim-Klingen über starken Motorenlärm von der Straße zu jeder Tages- und Nachtzeit beschwert. Am Fahrbahnteiler Richtung Appenhofen würden die Fahrzeuge, insbesondere die Motorräder, zu stark beschleunigen. Der Rat konnte die Beschwerde nachvollziehen und will sich zur Abhilfe an die Verbandsgemeinde und an das Landesbetrieb Mobilität wenden.