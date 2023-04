Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit einem halben Jahrhundert ist der Wild- und Wanderpark in Silz ein Besuchermagnet im Pfälzerwald. Am Sonntag wird das Jubiläum groß gefeiert. Der Großteil des barrierefreien Umbaus ist bis dahin abgeschlossen. Und die neuen Parkbewohner sind schon aus der Winterruhe erwacht. Aber was sind eigentlich „Spendenhirsche“?

Es war Anfang der 1970er-Jahre. Der Tourismus steckte noch in den Kinderschuhen, der Landkreis Südliche Weinstraße war erst vor Kurzem aus der Taufe gehoben. Da hatte der damalige