Das schaffen – im wahrsten Wortsinn – nicht viele: Stolze 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, arbeitet Wolfgang Litty aus Altdorf beim selben Arbeitgeber, der Braun Bauunternehmung GmbH in Kirrweiler.

Im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Landrat Dietmar Seefeldt dem 69-Jährigen kürzlich im Kreishaus eine Dankurkunde für seine 50-jährige Dienstzeit als Arbeitnehmer in einem privaten Unternehmen überreicht. Im Namen des Landkreises übergab er Litty zudem eine SÜW-Box.

Seine Arbeit bei dem Kirrweilerer Unternehmen, damals noch unter dem Firmennamen Hoffmann & Braun GbR, trat Litty am 5. März 1973 an. Als Maurer begonnen, arbeitete er sich schnell zum Polier hoch. Über Jahrzehnte führte er große Baustellen und zeigte sich als starke Führungskraft. Noch heute steht er den Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite – seit seinem Renteneintritt im Februar 2017 als Minijobber.

Unternehmen hält seine Kräfte

„50 Jahre lang für dasselbe Unternehmen tätig zu sein, das verdient eine ganz besondere Anerkennung“, stellte der Landrat in seiner Laudatio fest. „Gleichzeitig ist das auch eine Auszeichnung für das Unternehmen, denn mit Herrn Litty wird bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren ein Mitarbeiter der Bauunternehmung Braun für seine 50-jährige Dienstzeit ausgezeichnet“, so Seefeldt. Es verdiene den größten Respekt, wenn es einem Arbeitgeber gelinge, seine Mitarbeitenden so lange zu halten. Dass auf die Firma Braun Bauunternehmung immer Verlass sei, habe er bei einigen Projekten im Landkreis selbst erlebt.

Gratuliert haben bei der Feierstunde auch Eberhard Frankmann, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Edenkoben, Altdorfs Ortsbürgermeister Helmut Litty, die Familie von Wolfgang Litty sowie die Kolleginnen und Kollegen der Baufirma. Landrat Seefeldt übermittelte überdies Glückwünsche von der Handwerkskammer der Pfalz.