Seit Kurzem gibt es am Deutschen Weintor eine öffentliche Toilette. Das neue Angebot wird gut angenommen, wie Ortschef Dieter Geißer berichtet.

In den ersten zehn Tagen sei die Anlage mehr als 200 Mal genutzt worden. Fast 200.000 Euro hat sich die Gemeinde das Angebot kosten lassen. Darin inbegriffen sind auch die Kosten, die entstanden, um die Anlage behindertengerecht zu gestalten. Untergebracht ist sie in einem Neubau, das an der Sehenswürdigkeit steht. Weil es bislang keine öffentliche Toilette in der touristisch hoch frequentierten Gemeinde gab, war die Investition laut Geißer bitter notwendig. Die Nutzungsgebühr der Toiletten beträgt einen Euro, geöffnet sind sie in der Hauptsaison von Ende März bis Mitte November von 8 bis 21 Uhr.

Der Gemeinderat hatte sich in seiner jüngsten Sitzung entschieden, die Reinigung zunächst bis zum Jahresende einer Firma zu überlassen. Der Service kostet für die restlichen Monate rund 15.000 Euro. Der Jahresbeitrag würde bei über 22.000 Euro liegen, weshalb der Entscheidung im Gremium eine längere Debatte vorausging. Manche Mitglieder können es sich aus Kostengründen vorstellen, dass die Reinigung eigenständig organisiert wird. Wobei die Verantwortlichen dann zum Beispiel die Vertretung der eigenen Reinigungskraft regeln müssten, abgesehen von anderen Aufgaben, die anfallen. Geißer regte an, den Betrieb der Anlage über den Tourismusbeitrag, den die Betriebe im Ort leisten, zu subventionieren. Darüber beziehungsweise über die Unterhaltungskosten wird noch zu reden sein.