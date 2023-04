„Bier“ ist das Motto einer Wanderung, die am Samstag, 22. April, angeboten wird – zwei Tage vorm jährlichen Tag des deutschen Bieres. Brau-Experte und Wanderführer Holger Weyand hat diese Tour zusammen mit seinen Wanderkollegen Benno Müller und Jochen Körbel zusammengestellt. Los geht es um 10 Uhr an „Helle Wertschaft“ in Quirnbach.

Gewandert wird zuerst zum Heim des Brauers Holger Weyand in Glan-Münchweiler, wo Biere aus Bayern, Franken und aus unserer Region verkostet werden können. Außerdem wird Weyand zeigen, wie Bier gebraut wird und welches Equipment dafür erforderlich ist. Danach geht es weiter in Richtung des Waldspielplatzes Glan-Münchweiler, wo ein Münchner Helles mit einer Zwischenmahlzeit serviert wird. In der Henschtalhalle gibt es weitere regionale Biere, bevor zurück in „Helle Wertschaft“ unter anderem Braumeisterschnitzel mit dunkler Biersoße angeboten wird.

Info



Die Strecke ist etwa zehn Kilometer lang. Die Kosten pro Person betragen 15 Euro, für die Biere in der Henschtalhalle sowie in „Helle Wertschaft“ muss jedoch extra bezahlt werden. Anmeldungen nimmt Holger Weyand telefonisch unter 0176 64257577 oder per E-Mail an bierbrauer@posteo.de entgegen.