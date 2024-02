In der Westpfalz wird gerne mal ein Bier getrunken. Wein darf es natürlich auch mal sein. Und wenn dieser ein Geschenk war, schmeckt er (hoffentlich) noch besser. Ein großes Weinpräsent – 5704 Flaschen – hat kürzlich das Zoar-Altenheim in Kusel erhalten. Wie kam es dazu? Seit mehr als 30 Jahren verschenkt die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz zu Beginn des Jahres Wein an verschiedene soziale Einrichtungen im Land, so ein Sprecher der Kammer – in diesem Jahr an 84 Senioreneinrichtungen im Land. Dabei handele es sich um Rückstellproben aus der Landesweinprämierung, deren vorgeschriebene einjährige Aufbewahrungsfrist bei der Kammer verstrichen ist. Und diesmal fand die Übergabe stellvertretend für die 84 beschenkten Einrichtungen im Zoar-Heim in Kusel statt. Einrichtungsleiterin Jutta Kunz freute sich sehr über das Geschenk und kündigte an, dass die Weine zu besonderen Gelegenheiten kredenzt würden, heißt es in einer Mitteilung.