Ewiger Kandidat

Hand aufs Herz, der FWG-Kreisvorsitzende Helge Schwab weist inzwischen eine beeindruckende Kandidaturen-Historie auf: Bürgermeister der Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Landrat des Landkreises Kusel, Landtagsabgeordneter 2016. Irgendwie hat es immer, mal mehr, mal weniger knapp, nicht gereicht für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister von Hüffler, Kreisbeigeordneten und Berufssoldaten auf dem Sprung zum Berufspolitiker.

Das liegt auch in seiner Person begründet, denn Schwab hat die Fähigkeit, sehr schnell zu polarisieren. Das macht Erfolge bei einer Personenwahl schwierig, selbst wenn sein Engagement und seine akribische Vorbereitung auf jedes noch so kleine Thema in Verbandsgemeinderat oder Kreistag unbestritten sind. Nur wenige Kommunalpolitiker hier im Kreis durchdringen auch komplizierte Sachverhalte so fleißig und so tief wie Schwab – nur steht er sich halt anschließend oft in seiner rigoros formulierten, kompromisslosen Position selbst im Weg – dem Weg in die Herzen der Wähler.

Nun tritt er wieder an – und diesmal könnte der Hauptmann tatsächlich recht gute Chancen haben, künftig sein kärglich täglich Brot als Politiker zu verdienen. Denn als Nummer drei der Landesliste und Nummer eins in der Pfalz braucht er nur eines: den Einzug seiner Freien Wähler in den Landtag. Dann ist er (fast) sicher mit drin. Ganz ausgeschlossen ist das nicht.

Ansonsten bliebe ja die Landratswahl 2025. Oder die Bundestagswahl 2025. Oder die Landtagswahl 2026. Schwab ist noch jung genug, um dort erneut Anläufe zu unternehmen. Das Durchhaltevermögen auch nach Wahlschlappen hat der Drill-geübte Berufssoldat in der Vergangenheit ja zur Genüge bewiesen.

Ein bisschen Glück

In den vergangenen Tagen ist viel gemeckert worden. Gemeckert, weil die nun sukzessive öffnenden Schwimmbäder im Landkreis Kusel allesamt nur Zeiträume anbieten, in denen Badefans ihrem Spaß nachgehen können. Zumeist sind es drei Stunden, ehe Schichtwechsel ist und die nächsten paar Hundert rein dürfen .

Diese Meckerei ist unangebracht. Ja, klar: Es wäre schöner, wenn jeder wann und wie lang er will ins Schwimmbad gehen könnte – gerade jetzt in der Urlaubszeit, da viele nicht verreisen können. Aber die Umstände lassen es nun einmal nicht zu. Ob wir wollen oder nicht.

Also heißt es: Egoismen ein wenig zurückschrauben und zumindest ein bisschen glücklich darüber sein, dass es die Kommunen unter grtoßen Mühen schaffen, die Bäder zu öffnen, um unter den besonderen bedingungen möglichst viele zum Zug kommen zu lassen.