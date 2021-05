Sogar etwas früher als erwartet, soll am Dienstag die Straße zwischen Buborn und Hausweiler aufgehoben werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, sind die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 37 sowie die neue Brücke über den Rötelbach dann abgeschlossen. Seit Oktober laufen die Baumaßnahmen an der Strecke. Die Gesamtkosten hat der LBM auf rund 800.000 Euro beziffert.