Als ideal unter sämtlichen Gesichtspunkten wertet Grundschulleiter Simon Rühmann die derzeitige Lösung für den Sportunterricht nicht – aber immerhin: Es ist eine.

Nach der Schließung der Schulturnhalle in St. Julian aufgrund diverser Mängel – unter anderem ist das Dach marode – findet der Sportunterricht für die ersten und zweiten Klassen im Dorfgemeinschaftshaus statt, die Dritt- und Viertklässler fahren zur Turnhalle Offenbach-Hundheim. „Der Sportunterricht läuft besser als erwartet, und die Kinder nehmen es an“, schildert Schulleiter Simon Rühmann.

Obgleich das Prozedere für die Schule aufwendig sei und Schüler „Zeit auf der Straße verbringen, die der Bewegung dienen sollte“, ist er froh, dass seine Schule die – ebenfalls in die Jahre gekommene – Offenbacher Halle nutzen kann. Zweimal wöchentlich werden die Schüler mit dem Bürgerbus der Verbandsgemeinde transportiert. Dafür gibt’s Lob von Rühmann, gerade für die Ehrenamtlichen: „Es funktioniert reibungslos“.

Halle in Offenbach-Hundheim voll ausgelastet

Dennoch gebe es auch Nachteile: So sei die Offenbacher Halle nicht für Schulsport ausgelegt, im Dorfgemeinschaftshaus in St. Julian seien die Möglichkeiten begrenzt. Um dem Bewegungsdrang der Kinder entgegenzukommen, wäre es Rühmanns Ansicht nach besser, den Sportunterricht über die Woche zu verteilen. Und doch: Es gebe deutlich weniger Probleme als erwartet, und die Viertklässler werden demnächst schon wieder Sport im Freien haben. Wann denn nun eine neue Halle stehen wird, das sei noch unklar, die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sei aber an dem Thema dran.

Offenbach-Hundheims Ortsbürgermeister Peter Stein berichtet, dass die Halle der Gemeinde voll ausgelastet sei, neben der Grundschule auch zahlreiche Vereine darin aktiv seien. Die Heizung sei erneuert worden, und das Gebäude insgesamt in gutem Zustand – wenn auch optisch in die Jahre gekommen „mit 70er-Jahre Charme“. Bedauerlich sei, dass keine größere WC-Anlage vorhanden sei, denn dann wäre das Gebäude auch für Veranstaltungen nutzbar.