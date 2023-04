Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durchschnittlich etwa einmal pro Woche gibt es in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein einen Wasserrohrbruch. Manchmal ist ein solcher von außen überhaupt nicht zu sehen, wie kürzlich am Friedhof in Adenbach. Die Verbandsgemeindewerke haben die Stelle dennoch gefunden.

„Es hat langsam angefangen und ist in den vergangenen drei Wochen immer mehr geworden“, berichtet der Adenbacher Ortsbürgermeister Jürgen Klein. Schließlich stellten die Verbandsgemeindewerke