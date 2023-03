Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch wenn sie zusehends verblassen: Hier und da finden sich an Häuserwänden im Kreis Kusel Zeugnisse der einst florierenden Getränkewirtschaft. Werbebotschaften künden von Unternehmen in Kusel, Lauterecken und Medard, die teils schon vor einem Vierteljahrhundert den Betrieb einstellen mussten. Was steckt hinter den Namen?

In roten Lettern auf einer grauen Betonwand im Kuseler Stadtteil Diedelkopf, direkt an der Bundesstraße, prangt die Firmen-Aufschrift auch noch fast 25 Jahre nach dem Einstellen der Produktion: