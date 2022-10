Etschberg. Rund 3600 Euro kostet eine Reparatur des Glockenturms. Darüber informierte Ortsbürgermeister Christian Schneider den Gemeinderat. Die Arbeiten sollen demnächst erfolgen.

Der Ortsbürgermeister hatte den Auftrag bereits vergeben und holte sich in der jüngsten Sitzung des Rates am vergangenen Dienstag die nachträgliche Zustimmung des Gremiums ein. Der Glockenturm war bereits zum Teil saniert worden, schilderte Schneider auf Anfrage der RHEINPFALZ. Unter anderem sei es dabei um die Mechanik gegangen. Es seien auch Ersatzteile beim Hersteller in Ulm angefertigt worden. Die Läutemaschine sei umgebaut worden und könne nun smart gesteuert werden. Allerdings seien bei der Bestandsaufnahme der Firma defekte Teile an der Glockenlagerung aufgetaucht.