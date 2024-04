Etliche Feld- und Wirtschaftswege in und um Breitenbach sind in keinem guten Zustand. Sie sollen nun nacheinander ausgebessert oder ausgebaut werden. Darüber herrschte bei der jüngsten Ratssitzung Konsens.

Nun, da die Flurbereinigung endgültig abgeschlossen sei, stehe der Ausbau der Wirtschaftswege an. „Wir sind 14 Wege abgefahren und haben sie uns näher angeschaut“, sagte Ortsbürgermeister Johannes Roth (WG Roth). Im Anschluss sei ein Ranking erstellt worden. Die schlechtesten vier sollen demnach umgehend, also möglichst in diesem Jahr, in einen guten Zustand gebracht werden. Vordringlich sieht Roth den Bergmannsbauern- und Panoramaweg. Teilstücke dieser Wege, auf denen sich auch Radfahrer und Wanderer bewegten, seien kaum noch zu nutzen. Hier müsse dringend Abhilfe geschaffen werden. Die Liste wird an die Kreisverwaltung weitergereicht. Die Kosten müssten ebenfalls noch ermittelt werden.