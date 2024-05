Nach dem Vorbild der „Hollywood Signs“, die in den Hollywood Hills auf den berühmten Stadtteil von Los Angeles hinweisen, haben Maihexen oberhalb des interkommunalen Gewerbegebiets den Schriftzug „Hääschde“ in die Böschung gehext. Mehr als einen Meter hoch sind die weißen Buchstaben, rund acht Meter lang der „Hääschde“-Schriftzug, der von der B10 aus teilweise und von der Brücke am Autohaus Debnar sofort ins Auge fällt. Da haben sich die Hexen echt Mühe gegeben...