Wie kommt Sauerstoff ins Wasser? Was sind Antikörper? Die Hochschule Kaiserslautern und die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) beantworten solche Fragen auch in diesem Sommersemester bei der Kinder-Uni. Bei Vorträgen und Workshops können Kinder ab kommender Woche in verschiedene Themenbereiche reinschnuppern.

Die Kinder-Uni auf dem Campus der RPTU beginnt zum Start ins Sommersemester 2024 am Mittwoch, 8. Mai. Zum Auftakt gibt es laut Uni einen Einblick in die Materialwissenschaft. Insgesamt sind zehn Termine – immer mittwochs – angesetzt. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können dabei erfahren, wie Licht entsteht oder ob Gemüse gesund ist und wie sich das beweisen lässt. Die Veranstaltungen finden immer um 16 Uhr statt. Der letzte Termin ist am 10. Juli. Dabei werden Kinder den kleinsten Kompass der Welt entdecken.

Als Ansporn zum Mitmachen erhalten fleißige Kinder, die mindestens acht Vorlesungen besucht haben, eine Urkunde. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter https://rptu.de/kinderuni.

Auch die Hochschule Kaiserslautern hat an ihren drei Standorten ein Programm für die Kinder-Uni zusammengestellt. In Kaiserslautern startet dieses am Montag, 6. Mai, mit einer Vorlesung über Spieltheorie und das Erlernen von Strategien. In Zweibrücken ging es bereits in dieser Woche los. Insgesamt sind am Kaiserslauterer Hochschul-Campus vier Termine geplant, bei denen die Kinder beispielsweise mit einer Detektivgeschichte den Euler’schen Polyedersatz kennenlernen und zum Abschlusstermin am 18. Juni eine Leonardobrücke bauen können. Bei den Vorlesungen sind auch die Eltern der Kinder willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die genauen Zeiten und das Programm gibt es unter www.hs-kl.de/kinderuni.

Die Anmeldungen für die einzelnen Veranstaltungen der Kinder-Uni erfolgen sowohl bei der Hochschule Kaiserslautern als auch bei der RPTU über deren Homepages.