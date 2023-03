Müll an den Straßenrändern einsammeln zu lassen, kostet den Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern rund 30.000 Euro: Mitarbeiter von Fremdfirmen werden im April in den Zuständigkeitsbereichen der Straßenmeisterei Kusel, Wolfstein, Kaiserslautern, Landstuhl, Dahn und Waldfischbach unterwegs sein. Wie der LBM mitteilt, werden die Straßenseitenräume an 285 Kilometern Bundes-, 270 Kilometern Landes- und 85 Kilometern Kreisstraßen gereinigt. Es wird darum gebeten, die Fahrweise entsprechend anzupassen, um die Arbeiter am Fahrbahnrand nicht zu gefährden.