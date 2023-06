Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von außen sind an der Ölmühle in St. Julian kaum Schäden zu erkennen. Doch der Teufel steckt im Detail – oder in diesem Fall im Holz. Bis zum Herbst sollen nun knapp 30.000 Euro in das Gebäude investiert werden.

Ein großes, goldenes Mühlrad, das über den wellenförmig abgebildeten Glan liegt, ziert das Gemeindewappen in St. Julian. Die Mühlen gehören zum Ortsbild, keine