Blaubach. Am Dorfplatz in der Gemeinde soll die Beleuchtung erneuert werden. Dafür waren Kosten von rund 9300 Euro geschätzt worden. Das Problem: Es gibt keine Firma, die die Arbeiten übernehmen will. Jetzt soll alles ganz anders gemacht werden.

Von Susanne Cahn

Dass in der Blaubacher Dorfmitte wieder die Lichter angehen werden, wird wohl noch einige Zeit dauern. Auf die Ausschreibung seien keine Angebote eingegangen, berichtete Stefan Spitzer, der in Blaubach für den nicht vorhandenen Ortsbürgermeister tätig ist. Nach einer neuerlichen Ausschreibung würde er die Arbeiten an den günstigsten Anbieter vergeben, schlug Spitzer dem Ortsgemeinderat am Montag vor.

Das just nachgerückte Ratsmitglied Klaus Fehrentz hatte indes eine andere Idee. Mit Blick auf die Klimakrise könnten die Lampen doch auch mit Solarenergie betrieben werden, schlug er vor. Ein Speicher könne dafür sorgen, dass sie auch die gesamte Nacht durchbrennen.

Spitzer gab zu bedenken, dass „wir dann wieder von vorne anfangen“. Doch das störte die Mehrheit des Ortsgemeinderates nicht. Die Mitglieder schlossen sich dem Vorschlag mit den Solarmodulen an. Über mögliche Kosten wurde nichts bekannt. Auch müsse das Vorhaben noch geprüft werden, kündigte Spitzer an.