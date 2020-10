Der Gitarrist Heinz Glass macht wieder einmal Station in Schönenberg-Kübelberg. Mit im Gepäck hat der Wahl-Berliner Samstag, 24. Oktober, 20 Uhr, beim Schleppi in Schönenberg-Kübelberg wie immer seinen ureigenen Mix aus Blues und Rock sowie eine hochkarätige Band. Zusammen mit Bassist Sven Sommer und Georg Dusemond am Schlagzeug unternimmt er eine musikalische Reise zu Größen wie etwa Jimi Hendrix, Santana und den Dire Straits, um immer wieder bei eigenen Songs zu landen.